Статкевич против Лукашенко: почему диктатор боится настоящего лидера оппозиции 2 2.01.2023, 17:47

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Николай Статкевич

Премьера фильма о легендарном борце за свободу.

Соратники Николая Статкевича по партии «Народная Грамада» подготовили фильм о лидере белорусской оппозиции.

«Новый фильм о Николае Статкевиче показывает противостояние двух противоборствующих систем ценностей.

Будущая европейская демократическая Беларусь и агрессивный тупой совок с репрессиями и диктаторской властью.

Первую Беларусь олицетворяет Статкевич-герой, пассионарий, патриот, гарант демократических перемен, который отдал всю свою сознательную жизнь для построения независимой процветающей Беларуси.

Вторую — Лукашенко-преступник, незаконно захвативший власть, физически уничтожающий своих соперников, предатель, продавший независимость Беларуси ради собственной единоличной власти, фактически сдал страну Путину и втянул Беларусь в войну против Украины», — говорится в описании фильма.

Премьера фильма состоится в 19:00 по минскому времени.

Приводим несколько цитат Николая Статкевича:

«Будем защищать Беларусь. Будем готовить себя и своих близких. На нас лежит эта ответственность, на тех, кто не боится. Я уверен, мы не отдадим нашу страну никому. Беларусь будет жить!»

«Надо еще раз сказать, почему так необходим протест в несвободной стране. Во-первых, если вы не протестуете, если вы не собираете людей на протест, чтобы поменять ситуацию, тогда на что вы надеетесь? [...] Во-вторых, если мы не протестуем, если мы не оказываем давление на власти, то она усиливает свое давление на общество. Если бы не было всех этих уже десятилетий, к сожалению, протестов, белорусы давно уже ходили бы строем, в одинаковой одежде и одинаково пострижены».

«Я обращаюсь к патриотам Беларуси. Вы знаете, что происходит со страной последние 26 лет. Вы знаете, что банда во власти уничтожает все ростки национального, знаете, что она сделала с нашим языком, как она сражалась против нашей истории, как она залезла в полную зависимость от России. Лукашенко заморозил нашу страну, она покрыта льдом. И под этим льдом гибнет все, что успело прорости в начале 90-х, национальное, белорусское, историческое, настоящее, наше. [...] Но сейчас у нас есть уникальная возможность сломать этот лед над Беларусью. [...] Изменения неизбежны, они все равно будут. Но только от патриотов Беларуси зависит, куда пойдет ситуация».

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