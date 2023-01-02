Артиллерия ВСУ филигранно отработала по российской засаде на Луганском направлении 2.01.2023, 18:09

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Техника оккупантов разлетелась по лесополосе.

В направлении Сватово уничтожена вражеская бронегруппа, которая пыталась скрыться в лесополосе.

Яркие кадры уничтожения российской засады с живой силой и бронированной техникой вблизи населенного пункта Площанка (Краснореченская поселковая громада Сватовского района Луганской области) обнародовал телеграм-канал «СтратКом ВСУ».

«В районе Площанки (Сватовское направление) ВСУ размолотили российскую бронегруппу, которая решила спрятаться в посадке», – говорится в сообщении.

Указанный участок фронта расположен примерно в 20 км к югу от Сватового, вблизи стратегически важной «дороги жизни» Р-66 Сватово – Кременная.

По данным ежедневного брифинга министерства обороны Великобритании от 2 января, сейчас украинские и российские войска ведут ожесточенные бои за контроль этой автотрассы к северу от Кременной.

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