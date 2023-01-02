14 белорусских спортсменов и функционеров попали в санкционную базу Украины
- 2.01.2023, 18:21
Основание — прямая или косвенная поддержка войны и Лукашенко.
Как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) со ссылкой на украинское издание Tribuna.com, 14 белорусских спортсменов и функционеров попали в санкционную базу Украины из-за прямой или косвенной поддержки войны и Лукашенко.
В список включены:
• Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велоспорта;
• Анастасия Мирончик-Иванова, спортсменка, легкая атлетика;
• Алексей Талай, паралимпиец, плавание;
• Максим Недосеков, спортсмен, легкая атлетика;
• Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма;
• Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма;
• Дмитрий Басков, член исполкома Национального олимпийского комитета (НОК);
• Александр Богданович, глава федерации хоккея;
• Александр Глеб, бывший футболист сборной Беларуси;
• Владимир Коноплев, председатель федерации гандбола;
• Сергей Репкин, член исполкома НОК, ректор БГУФК;
• Сергей Рутенко, глава федерации тенниса;
• Алим Селимов, председатель федерации борьбы;
• Владимир Базанов, глава федерации футбола.
Всего в списке 223 человека, он постоянно пополняется.
По утверждению БФСС, на основе этого списка в ближайшее время будет подготовлено постановление Верховной рады Украины, которое после одобрения Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) будет направлено всем международным партнерам через МИД. Это может означать как минимум долгосрочный визовый запрет и запрет на въезд в страны Европы и США. Как максимум — полный запрет на международный спорт и привлечение к ответственности за пособничество к международным преступлениям в будущем.
На Tribuna.com есть более подробная информация, почему тот или иной спортсмен или функционер попали в «черный список». Так, например, Глеб в июне этого года сыграл в Кубке посольства РФ ко Дню России. А Базанов принял участие в велопробеге в поддержку Лукашенко после выборов в августе 2020 года.