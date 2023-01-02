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14 белорусских спортсменов и функционеров попали в санкционную базу Украины

  • 2.01.2023, 18:21
14 белорусских спортсменов и функционеров попали в санкционную базу Украины

Основание — прямая или косвенная поддержка войны и Лукашенко.

Как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) со ссылкой на украинское издание Tribuna.com, 14 белорусских спортсменов и функционеров попали в санкционную базу Украины из-за прямой или косвенной поддержки войны и Лукашенко. 

В список включены:

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велоспорта;

Анастасия Мирончик-Иванова, спортсменка, легкая атлетика;

Алексей Талай, паралимпиец, плавание;

Максим Недосеков, спортсмен, легкая атлетика;

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма;

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма;

Дмитрий Басков, член исполкома Национального олимпийского комитета (НОК);

Александр Богданович, глава федерации хоккея;

Александр Глеб, бывший футболист сборной Беларуси;

Владимир Коноплев, председатель федерации гандбола;

Сергей Репкин, член исполкома НОК, ректор БГУФК;

Сергей Рутенко, глава федерации тенниса;

Алим Селимов, председатель федерации борьбы;

Владимир Базанов, глава федерации футбола.

Всего в списке 223 человека, он постоянно пополняется.

По утверждению БФСС, на основе этого списка в ближайшее время будет подготовлено постановление Верховной рады Украины, которое после одобрения Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) будет направлено всем международным партнерам через МИД. Это может означать как минимум долгосрочный визовый запрет и запрет на въезд в страны Европы и США. Как максимум — полный запрет на международный спорт и привлечение к ответственности за пособничество к международным преступлениям в будущем.

На Tribuna.com есть более подробная информация, почему тот или иной спортсмен или функционер попали в «черный список». Так, например, Глеб в июне этого года сыграл в Кубке посольства РФ ко Дню России. А Базанов принял участие в велопробеге в поддержку Лукашенко после выборов в августе 2020 года.

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