Хрупкие надежды турбо-патриотов Михаил Пожарский

2.01.2023, 18:30

1,574

Михаил Пожарский

Кремлю не хватит нефтедолларов на то, чтобы прокормить мелких винтиков режима.

Нынче чиновникам разрешили не подавать декларации о доходах. Хороший ответ на развернувшиеся было в «турбо-патриотическом» лагере дискуссии о коррупции. Самая борзая часть рунатов и «военкоров» нынче вовсю воет о том, что в российской армии все украли, продали, а потом продали по второму разу. Отсюда и результат - не можем размазать какую-то несчастную Украину. Мечта: оставить примерно нынешнюю российскую власть с ее авторитаризмом и имперскими замашками, вот только чтобы армия при этом была без коррупции, эффективная и с новейшим оружием наперевес.

Скажите, а так вообще можно было? Можно предположить, что коррупция - это такой же враг автократии, как и демократии. По крайней мере, какому правителю не хотелось бы иметь эффективный государственный аппарат, который реально решает вопросики, благодаря тому, что все деньги идут на дело, а не в карманы исполнителей? Следовательно, даже авторитарный режим заинтересован в борьбе с коррупцией, так? А вот и нет. И дело вот в чем. Авторитарная власть нуждается в коалиции приспешников и исполнителей. Эта коалиция - меньшинство по сравнению с общим населением, но меньшинство все равно крупное. Российский режим, как срез дерева, состоит из множества вписанных друг в друга кругов, однако режим в самом широком смысле - это миллионы как вооруженных, так и безоружных бюрократов. Это люди, которые бьют, пытают и сажают недовольных, а также обеспечивают базовую функциональность общества (суды, полиция, транспорт и т.д.). С чего им этим заниматься? Разумеется, ради награды. Но кормить приспешников напрямую (высокими зарплатами) могут лишь редкие режимы, где большое количество нефти сочетается с малым количеством населения. А в РФ никаких нефтедолларов не хватит на то, чтобы кормить миллионы мелких винтиков режима. Поэтому зарплаты у них не ахти. Но с чего бы им тогда быть лояльными? Вот здесь на сцену и выходит коррупция.

Дело в том, что именно коррупция и является подлинной наградой за лояльность. Помимо номинальной зарплаты, каждый винтик системы получает маленькую концессию. «Дали ксиву и пистолет - крутись как хочешь». Собирай дань с населения, а иногда с себе подобных. С ростом статуса в системе эта концессия становится все жирнее. Поэтому Навальный совершенно правильно усмотрел в коррупции главную скрепу режима, но для самих винтиков этой системы расследования ФБК про виллы-квартиры-машины выглядят скорее как реклама. «Вот что можно получить, если верно служить и продвигаться по службе». Есть, конечно, и риски - можно проиграть другим паукам в банке и сесть за эту самую коррупцию. Но тут уж «нет риска - нет награды». Это также хороший механизм контроля. С одной стороны вы неформальной поддерживаете коррупцию, с другой - формально с ней боретесь. В итоге на каждого найдется папочка компромата, и любого бунтовщика внутри системы всегда можно посадить за воровство, безо всякой политики.

Возвращаясь к хрупким надеждам «турбо-патриотов»: можно ли сочетать имперскую автократию с не коррумпированной армией? Нет, ребята, нельзя. Не коррумпированная армия - эта та, где все, от сержанта до генерала, живут на зарплату. Если зарплата неудовлетворительная, то в условиях автократии у них может возникнуть вопросик: а чего это мы вообще поддерживаем нелегитимную власть? Нелояльная армия - это, знаете ли, страшное дело. У них там автоматы, пушки, ракеты всякие. Поэтому обеспечение лояльности армии - первое, о чем должна заботиться автократия. А лояльная армия обычно выглядит именно так: упитанные паркетные генералы, с иконостасами наград, полученных за победы в диванных боях. Режиму может и хотелось бы иметь армию, которая выигрывает войны, но еще больше режиму хотелось бы просто быть. Поэтому между армией лояльной и эффективной, он выбирает лояльную.

Михаил Пожарский, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».