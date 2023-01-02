Генерал Маломуж: Новый год стал переломным этапом 1 2.01.2023, 18:55

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Николай Маломуж

Фото: day.kiev.ua

Украина готовится полностью освобождать свои территории.

Для украинцев встреча Нового года 2023 фактически стала переломным этапом в войне. Пока российский диктатор Владимир Путин пытался запугать граждан Украины ракетными обстрелами, они наоборот еще больше объединялись и сплотились.

Украина уже готовится полностью освобождать свои территории. Об этом рассказал генерал армии Украины, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отмечает, что Путин изо всех сил пытается подавить готовность украинцев защищаться, но реакция граждан Украины на ракетные удары показывает, что они наоборот еще больше сплачиваются в условиях этих опасностей.

Маломуж отметил, что украинцы уже осознают, что они могут не только эффективно защищаться и победить противника, но и наступать и освобождать свои территории от оккупантов. По словам генерала, таким переломным моментом, когда украинцы это осознали, как раз стала встреча Нового года 2023.

«Это как раз этап изменения психологии, что мы можем наступать и освобождать полностью территории нашего государства в этом году. Этот формат очень важен, когда для бойцов и командиров уже есть позиция, что мы готовы к освобождению нашей территории, к освобождению наших земель, нашего народа», – отмечает Маломуж.

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