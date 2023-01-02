ВСУ освободили территорию размером со Швейцарию 3 2.01.2023, 19:17

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Залужный в восьми пунктах подвел итоги 2022-го года.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подвел итоги трагического и героического 2022 года.

Он отметил, что 2022 год изменил украинцев, настоящее и будущее и вошел в мировую историю. В частности, Залужный выделил восемь основных событий-пунктов, произошедших в прошлом 2022 году.

Первое – Сил обороны Украины освободили 40% оккупированных после 24 февраля территорий и 28% от всех оккупированных Россией территорий. Главнокомандующий ВСУ добавил, что освобождение правобережной части Херсонщины довело общую площадь деоккупированных территорий почти до 40 тыс. кв. Отметим, что площадь Швейцарии - 41 285 км².

«На сегодняшний день Украина продолжает сдерживать врага на сухопутном участке общей протяженностью 3 тыс. 786 км, в т.ч. активная линия фронта с агрессором составляет 1 тыс. 500 км», — подчеркнул Залужный.

Второе — за год ВСУ уничтожили более 100 тысяч личного состава, 3 тысячи танков, 6 тысяч бронемашин, 2 тысячи артсистем, 420 РСЗО, около 300 самолетов и 270 вертолетов врага.

Третье – благодаря государствам-партнерам подготовлено на протяжении 2022 года более 20 тыс. украинских военнослужащих. Подготовка состава и общевойсковых подразделений ВСУ производится на территории 17 европейских стран.

Четвертое – из районов ведения боевых действий было эвакуировано более 600 тыс. гражданских граждан.

Пятое – Украина получила от стран-партнеров необходимое оружие.

Шестое — более тысячи тяжелораненых военнослужащих было направлено на лечение и реабилитацию в Нидерланды, Францию, Ирландию, Норвегию, Данию, Испанию, Польшу, ФРГ, Италию, Румынию, США и Израиль.

Седьмое – в течение года очищено от взрывоопасных предметов: территорий местности – 1 тыс. 346,22 гектаров, лесных массивов – 21,18 гектаров, линий электропередач – 134,66 км, газопроводов – 39 км, дорог – 182,1 км, зданий – 165,2 тыс. м кв. и уничтожено — 41,8 тыс. единиц взрывоопасных предметов.

Восьмое — были вручены награды почти 29 тысячам военных, в том числе звание «Герои Украины» присвоено 160 военнослужащим.

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