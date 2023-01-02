Эксперт: В белорусской системе здравоохранения - катастрофа

Эксперт: В белорусской системе здравоохранения - катастрофа2
- 2.01.2023, 19:26
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Медицина потеряла огромное количество профессионалов.
Сфера здравоохранения Беларуси пострадала от репрессий и потеряла значительное количество профессионалов, что негативно скажется на работе отрасли в 2023 году, заявил представитель инициативы «Белые халаты», который в интересах безопасности пожелал остаться анонимным.
- Прогнозы у нас самые пессимистичные. После смены режима нас ждет долгий период восстановления, - отметил эксперт.
По его словам, Беларусь потеряла медицинские кадры, подготовка которых стоит дорого, а врачебный опыт бесценен.
«Мы идем к гуманитарной катастрофе, когда здравоохранение сводится к блестящим показателям в липовых отчетах», — считает эксперт.