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Эксперт: В белорусской системе здравоохранения - катастрофа

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  • 2.01.2023, 19:26
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Эксперт: В белорусской системе здравоохранения - катастрофа

Медицина потеряла огромное количество профессионалов.

Сфера здравоохранения Беларуси пострадала от репрессий и потеряла значительное количество профессионалов, что негативно скажется на работе отрасли в 2023 году, заявил представитель инициативы «Белые халаты», который в интересах безопасности пожелал остаться анонимным.

- Прогнозы у нас самые пессимистичные. После смены режима нас ждет долгий период восстановления, - отметил эксперт.

По его словам, Беларусь потеряла медицинские кадры, подготовка которых стоит дорого, а врачебный опыт бесценен.

«Мы идем к гуманитарной катастрофе, когда здравоохранение сводится к блестящим показателям в липовых отчетах», — считает эксперт.

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