Военный эксперт: Новая волна мобилизированных россиян будет убегать в тайгу и тундру 2.01.2023, 20:02

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От интенсивности ответных ракетных ударов со стороны Украины зависит снижение «воинственности» россиян.

Сравнивая себя с Петром I, российский диктатор Путин лишь демонстрирует свои империалистические намерения в отношении Украины. Особенно после недавних заявлений о том, что захват украинских территорий, является существенным результатом продолжающейся войны. В частности, Путин уже начал подготовку своего населения к изнурительной войне с Украиной и, к сожалению, русский народ поддерживает такую политику своего «царя». Единственная надежда – на элиты, которые теряют гораздо больше и могут обвинить «бункерного деда» в своих страданиях.

Что означает признание Путиным войны войной и почему у российского диктатора такая тяга к Петру I – об этом и многом другом «Апострофу» рассказал военный эксперт Николай Саламаха.

– Австралийский генерал в отставке Мик Райан говорит, что Украину от ударов по стратегическим целям в Москве удерживает опасность для гражданского населения. А по вашему мнению, есть ли у нас такая возможность и что нам мешает?

– Речь идет не только об опасности поражения мирного населения. Нужно понимать, что в Москве много разных военных организаций, начиная с Минобороны и Генштаба, заканчивая Научно-исследовательскими институтами и военными вузами. Но практически никто из находящихся в помещениях этих военных организаций фактически не причастен к планированию и проведению тех действий, которые сейчас происходят на территории Украины.

Все управление идет из бункеров. А ударить по центральному командному пункту, который находится за пределами Москвы где-то в бункерах, теми средствами поражения, которые у нас есть, – невозможно. Поэтому мы выбираем те потенциальные цели, которые нам больше всего опасны. И очень хороший пример – это поражение самолетов на территории России, вероятно, готовившихся к обстрелу Украины.

– То есть сейчас нам целесообразнее поражать бомбардировщики, чем центры принятия решений?

– Да. При попадании в центры принятия решений пострадает какое-то здание, возможно, несколько человек, но решение от этого не изменится. Угроза инфраструктурным объектам и мирному населению Украины не уменьшится.

– Как удары по военным объектам в России отражаются на гражданском населении? Ведь взрывы были на авиабазах, гражданские там рядом не живут, но именно они очень живо отреагировали на это.

– Сами же военные, которые служат на тех же авиабазах, живут среди гражданских, которые все равно через сарафанное радио получают ту или иную информацию. А вы посмотрите на реакцию фашистских пропагандистов, на реакцию провластных блогеров. Там паника, там раздаются обвинения даже в адрес Путина: дескать, мы влезли в те вещи, от которых сейчас можем пострадать. Это все формирует общественное мнение и эмоции, распространяющиеся среди гражданских. Поэтому эти действия очень серьезно влияют, и рано или поздно они приведут к тому, что кто-то из россиян начнет задумываться: а как это коснется меня лично и когда это произойдет?

– Конвертируется ли разрушение мифа о якобы неприкосновенности РФ, это определенным образом на ход войны и ситуацию на фронте?

– На ход это влияет не очень быстро, а еще меньше на ситуацию на фронте. Но объявление частичной мобилизации привело к тому, что за две недели из России сбежало около миллиона мужчин. И если мы будем задействовать совершенно разные механизмы по нанесению поражений по военным инфраструктурным объектам РФ, если это будет давать тот кумулятивный эффект накопления общественного мнения, то следующее объявление частичной мобилизации может привести к очередному массовому бегству. И это уже будет происходить не через официальные государственные КПП, а когда начнут спасать свою шкуру и убегать кто в тайгу, кто в тундру, а кто в другие страны. Это будет очень любопытно наблюдать.

– К этому еще добавляется тот факт, что Путин готовит население к затяжной изнурительной войне с Украиной. Он впервые назвал войну войной, насколько это может говорить о его восприятии происходящего? И насколько ему удастся подготовить россиян к затяжной войне и чувствовать дискомфорт из-за этого?

– За последние несколько десятков лет Путину прощали много только потому, что россияне никогда не жили так хорошо, как эти годы, именно в материальном плане. И если они начнут затягивать пояса, то это не значит, что они выйдут на массовые протесты и потребуют от Путина изменений во внешней политике. Эта политика их вполне удовлетворяет, их не удовлетворяет та ситуация, которая происходит внутри России: рост цен, исчезновение многих продуктов потребления, исчезновение многих импортных лекарств, но это не та граница, когда россияне начнут бунтовать. Бунтуют они обычно только с голоду, и то не всегда.

Но все равно все эти настроения будут распространяться и не столько среди простых людей, а среди местных элит, которые рано или поздно начнут задумываться, а почему мы должны страдать из-за решения одного человека? Как быстро это будет происходить и развиваться – посмотрим.

– Путин также заявил, что приобретение новой территории во время войны якобы является существенным результатом для России и в очередной раз сравнил себя с Петром Великим. С чем связано такое влечение к этой фигуре?

– Как бы то ни было, а Петру I удалось превратить Московское царство в Российскую империю. И это не только за счет переименования, но и за счет нескольких войн, некоторые из них были успешны, а некоторые нет. Но при Петре I произошло укрепление Российской империи, а все преемники его лишь умножали эти процессы.

Я подозреваю, что тот комплекс неполноценности, который сформирован у Путина или в период его детства, или когда его выгнали из КГБ, привел к тому, что он пытается выстроить события так, чтобы его потомки воспринимали его примерно как фигуру уровня Петра I.

– То есть российский империализм – это его основная цель сейчас?

– Когда речь уже идет о приросте земель и о тех жертвах, на которые должен быть готов русский народ, ради этого, собственно это и говорит об империалистических намерениях, которые есть в его голове. Ведь приращивание земель будет не за счет тундры, а за счет украинских земель.

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