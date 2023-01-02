Новые потери РФ: Генштаб ВСУ раскрыл данные о разгромных ударах украинской авиации 2.01.2023, 20:08

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Украинские герои наносят разгромные удары по позициям российских войск.

Украинская авиация в течение суток, 2 января, десять раз мощно ударила по районам сосредоточения российских войск и пять - по позициям их зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке.

Также в штабе подтвердили удар 31 декабря по району сосредоточения россиян в Макеевке Донецкой области, где уничтожили и повредили до 10 единиц вражеской военной техники разных типов:

- Потери личного состава оккупантов уточняются.

Кроме того, в сводке отмечается, что за сутки Россия нанесла один ракетный и 28 авиационных ударов, 27 из них – по гражданской инфраструктуре, используя иранские дроны-камикадзе Shahed-131/136.

- Угроза дальнейших авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины, - предупредил Генштаб.

Потери России в Украине на 2 января - информация Генштаба

Oбщие боевые потери России с 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют 107 тысяч 440.

Еще Россия потеряла в Украине: танков - 3031, боевых бронированных машин - 6093, артиллерийских систем - 2027, РСЗО - 423, средств ПВО - 213, самолет - 283, вертолетов - 269.

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