Какие квартиры с хорошим ремонтом можно купить в Минске до $50 тысяч долларов 2.01.2023, 20:19

Некоторые расположены около метро.

Realt.by нашел в базе квартиры с хорошим ремонтом до 50 тысяч долларов. Есть однокомнатные, двухкомнатные квартиры и даже студию в новостройке.

Студия на Брилевской (Октябрьский район)

25-этажный жилой дом был построен в 2021 году на Брилевской, 35. Квартира там продается на 22 этаже. Ее площадь составляет 29 «квадратов».

Студия готова к проживанию. Внутри сделан хороший и современный ремонт. Установлены панорамные окна, в том числе и на застеклённом балконе. Напольное покрытие в комнате - ламинат, в санузле - плитка. Остается после продажи встроенная кухня с бытовой техникой, мебель и предметы интерьера.

Санузел - совмещенный. Там стоит ванна.

В скором времени недалеко от дома появится станция метро «Аэродромная». Пока до линии метро приходится добираться пешком или на наземном транспорте.

Стоимость студии - 50 тысяч долларов.

Однокомнатная квартира на Ландера (Октябрьский район)

Дом на Ландера, 52 был возведен в 1974 году в 9 этажей. На первом этаже продается полноценная однокомнатная квартира в 35,6 м². Кухня занимает 7,3 квадратного метра.

В однушку сразу можно заехать и жить, так как в ней остается мебель и бытовая техника. В зоне лоджии сделан теплый пол. Там сейчас обустроено рабочее место. За квартирой также закреплено место в подвале.

Санузел — раздельный.

Напротив дома находится природный заповедник Дубрава. До станции метро «Малиновка» несколько остановок на общественном транспорте.

Квартира стоит 42 500 долларов.

Однокомнатная квартира на Байкальской (Заводской район)

Однушка продается в девятиэтажном доме на Байкальской, 66/2. Она находится на 6 этаже и занимает 35,1 м², кухня — 7,3 м².

Квартира продается с аккуратным ремонтом. В комнате с помощью штор выделили две зоны. В однушке установлены стеклопакеты ПВХ, на полу лежит линолеум, сделаны натяжные потолки. В коридоре и в жилой комнате стоят два встроенных шкафа-купе. Установлена кухня со всей необходимой бытовой техникой.

Санузел - раздельный. Есть застекленный балкон.

Рядом находится станция метро «Могилевская».

Квартира стоит 43 900 долларов.

Однокомнатная квартира на проспекте Любимова (Московский район)

Эта однокомнатная квартира продается на первом этаже 10-этажного дома 1987 года постройки на проспекте Любимова, 13/1. Ее общая площадь - 34,9 м². Кухня занимает 7 «квадратов».

Ремонт в квартире сделан в светлых оттенках. Потолки продуманы со светодиодным освещением, что визуально расширяет пространство. К комнате примыкает застекленная лоджия. Под ней находится погреб с равной ей площадью. На пол на утеплитель положили плитку.

Санузел — раздельный. Ванная комната облицована плиткой, в туалете стены подготовлены к ремонту.

До станций метро «Малиновка» и «Петровщина» всего 20 минут пешком.

Стоимость квартиры — 48 500 долларов.

Двухкомнатная квартира на Партизанском проспекте (Заводской район)

На Партизанском проспекте, 74 в пятиэтажке 1966 года постройки продается двушка на третьем этаже в 42,56 м², кухня занимает 5,99 м².

Одна из комнат в квартире является проходной. Там обустроена гостиная, к которой прилегает балкон. В двушке имеется совмещенный санузел.

До станции метро «Автозаводская» несколько минут ходьбы.

Стоит квартира - 48 500 долларов.

Двухкомнатная квартира на улице Коржа (Московский район)

Трехэтажный дом на Коржа, 10 был построен в 1959 году. Квартира в 37,3 м² продается на первом этаже. На кухню отведено 5,4 м².

Двушка готова к проживанию: внутри сделан свежий ремонт. Одна комната — проходная. После покупки в квартире останется мебель, бытовая техника и шкаф-купе в спальне.

На полу лежит линолеум. Санузел — совмещенный, там установлена душевая кабина. Балкона в квартире нет.

В пешей доступности располагаются станции метро «Грушевка» и «Площадь Богушевича».

Цена двушки — 45 900 долларов.