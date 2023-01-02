«Путин вызывает презрение, как на Западе, так и в России» 4 2.01.2023, 20:31

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Ничто так не ослабляет диктатора, как военные поражения.

Автор российского издания «Важные истории» Роман Анин в интервью nv.ua рассказал о всеобщем презрении к Путину, который, по его словам «стал слабым диктатором».

«Ничто так не ослабляет диктатора, как военные поражения, а их в этом году у России было огромное количество; как старение, а Владимиру Путину в этом году исполнилось 70 лет; как всеобщее презрение. Всеобщее презрение сформировалось окончательно именно в этом году, если брать страны Запада», — заявил Анин.

Журналист отметил, что Путин с начала войны продолжает угрожать, «как они сотрут Америку в ядерный пепел», а «Запад на него смотрит обложкой Charlie Hebdo, на которой он изображен бабуином с маленькой, простите, пиписькой, над ядерной кнопкой».

По его словам, презрение к Путину начинает формироваться и внутри РФ, даже среди его бывших союзников.

«Посмотрите, как о нем отзываются сегодня те, кого принято называть патриотами. Это огромная масса людей — от Стрелкова до людей, которые воюют на передовой, добровольцы из России. Их же тоже много», — сказал Анин.

Журналист также сообщил, что его издание общается с российскими солдатами и «среди них не было ни одного, кто бы хорошо относился к Путину».

«Он стал совершенно презираемым человеком, слабым диктатором. И, конечно же, окружение, понимая это, будет предпринимать попытки взять власть в свои руки», — подытожил он.

По данным издания Washington Post, Путин «чувствует потерю своих друзей», а среди российской элиты растут вопросы по поводу тактики Путина в 2023 году после серии унизительных военных отступлений этой осенью.

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