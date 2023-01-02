В Пинске водитель Audi снес три пролета металлического ограждения

В Пинске водитель Audi снес три пролета металлического ограждения1
- 2.01.2023, 20:45
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Оказалось, что у него нет права управления авто.
В Пинске бесправник на Audi не справился с управлением и устроил аварию, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 2 января около 12.50. По информации инспекторов, 39-летний водитель Audi двигался по улице Брестской. Вблизи дома № 48 он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где снес три пролета металлического ограждения.
В результате ДТП мужчина не пострадал. Выяснилось, что он не имел права управления автомобилем.