К Земле приближается комета, которую в последний раз видели неандертальцы 1 2.01.2023, 21:05

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Ее можно будет увидеть невооруженным глазом.

В начале 2023 года Землю посетит недавно открытая комета, которая может быть достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на space.com.

Комета C/2022 E3 (ZTF) сейчас проходит через внутреннюю часть Солнечной системы. Она максимально приблизится к Солнцу 12 января, а затем пролетит мимо Земли, максимально приблизившись к нашей планете 1-2 февраля.

Вероятно, комету можно будет увидеть невооруженным глазом. В бинокль или телескоп комета будет видна в течение нескольких дней. По данным NASA, в Северном полушарии комету можно будет увидеть в утреннем небе.

По данным Лаборатории реактивного движения NASA, комета имеет период обращения около 50 000 лет. То есть последними людьми, которые могли ее видеть, были жители Земли времен ледникового периода, в частности неандертальцы.

Комету C/2022 E3 (ZTF) идентифицировали в начале марта 2022 года, когда она была замечена широкоугольной обзорной камерой на Zwicky Transient Facility Паломарской обсерватории в Калифорнии.

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