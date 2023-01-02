Политзаключенный Степан Латыпов отправил искреннее поздравление своим соседям
- 2.01.2023, 21:28
Сейчас Латыпов находится в могилевской тюрьме №4.
Друзья политзаключенного Степана Латыпова поделились открыткой, в которой он поздравляет с Новым годом своих соседей.
«Пусть в эти праздники они веселятся как можно более искренне и звенят бокалами как можно громче. Ведь где-то далеко-далеко за лесами и полями их лопоухий стройненький сосед прислушивается к ветру за решёткой, что донесёт такие тёплые и домашние звуки», — написал политзаключенный.
Степан Латыпов осужден на 8,5 лет колонии. Суд Ивацевичского района 15 сентября постановил перевести его на два года на тюремный режим. В июле Латыпов в знак протеста против действий администрации исправительной колонии №22 глотал лезвие и резал вену на руке. За это его на 17 суток отправляли в штрафной изолятор.