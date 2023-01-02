СМИ: ВСУ освободили остров Большой Потемкинский 1 2.01.2023, 21:33

4,056

Это остров между левым и правым берегом Днепра недалеко от Херсона.

Украинский народный депутат «Евросолидарности» Алексей Гончаренко по состоянию на вечер 2 января сообщил, что украинские защитники освободили остров Большой Потемкинский между левым и правым берегом Днепра возле Херсона. Об этом пишет «Украинская правда».

Гончаренко также распространил видео защитника, который рассказывает о деоккупации острова.

Официально Генштаб информацию об освобождении еще не комментировал. По состоянию на 15 декабря данный остров был под контролем оккупантов.

В частности, 15 декабря Генштаб сообщал, что враг принудительно эвакуировал граждан Украины, проживавших на острове Большой Потемкинский вблизи Херсона, на пока подконтрольную российским захватчикам территорию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».