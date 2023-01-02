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Завтра в Беларуси будет до +10 градусов

  • 2.01.2023, 21:48
Завтра в Беларуси будет до +10 градусов

Подробный прогноз на 3 января.

В Беларуси 3 января прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ожидаются дожди, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики предупреждают о неблагоприятном явлении, а также оранжевом уровне опасности. Утром и днем во многих районах ожидается усиление западного ветра порывами 15-20 м/с. Ночью на большей части территории, а днем преимущественно по северу прогнозируются осадки, в основном дождь. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Температура воздуха ночью составит от 2 до 8 градусов тепла, днем воздух прогреется до 4-10 градусов.

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