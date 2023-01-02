Появились спутниковые снимки разрушенной базы россиян в Макеевке 2.01.2023, 21:52

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Фотографии сделаны спутником компании Planet Labs.

OSINT-расследователь Бенджамин Питет опубликовал спутниковые снимки разрушенного в результате удара ПТУ в Макеевке Донецкой области, в котором была обустроена база российских оккупантов, сообщает РБК-Украина.

Фотографии сделаны спутником компании Planet Labs. Согласно опубликованным кадрам, здание училища в результате ракетного удара полностью разрушено, а часть обломков строения осыпались на дорогу, которая ведет к ПТУ.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные 31 декабря 2022 года нанесли удар по району сосредоточения оккупантов в Макеевке (Донецкая область).

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