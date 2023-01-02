Украинские пограничники приняли два мощных боя в районе Бахмута 2.01.2023, 22:17

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Россияне понесли потери.

Сегодня, 2 января, украинские пограничники провели два жестоких боя с российскими военными под Бахмутом и в самом городе. В рядах врага есть потери. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным ведомства, один бой, который прошел в районе населенного пункта Подгородное, длился более четырех часов - с 12:30 до 16:50. Группа россиян из 30 человек пыталась штурмовать позиции украинских защитников. По предварительной информации, семь вражеских солдат убиты, а еще девять - ранены. При этом в рядах ВСУ потерь не было.

На другом участке, в районе бахмутской свалки, украинские пограничники вместе с бойцами ССО c 16:00 до 17:00 уничтожили два наблюдательных пункта оккупантов. В результате аэроразведки ССО выяснилось, что пять оккупантов были убиты, еще трое пострадали.

Также в ГПСУ показали видео предновогодних боев, которые вели бойцы пограничной службы на Бахмутском направлении.

Ранее в интервью сайту Charter97.org командир полка имени Кастуся Калиновского Денис «Кит» Прохоров рассказал, что «калиновцы» из батальона «Волат», командир Ян «Беларус», находятся на Бахмутском направлении.

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