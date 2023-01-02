В Беларуси изменились правила электронных обращений 2.01.2023, 22:35

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Теперь только через спецсистему.

С 2 января 2023 года электронные обращения можно будет подать только через государственную единую республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц. Это предусмотрено изменениями в закон «Об обращениях граждан и юридических лиц», сообщает на своем сайте министерство связи и информатизации.

Как пишет Office Life, до сих пор, чтобы подать электронное обращение, нужно было заполнить специальную форму на сайте той организации или госоргана, к которому было адресовано обращение. Теперь же на сайте по сути будет единый интерфейс для таких обращений.

Чтобы отправить обращение, нужно идентифицироваться и авторизоваться в системе.

Граждане могут это сделать с использованием:

- логина и пароля (при этом предусматривается обязательное подтверждение регистрации по номеру мобильного телефона);

- учетной записи национальной почтовой электронной системы, которую можно получить в любом отделении почтовой связи;

- сертификата открытого ключа либо ID-карты при их наличии.

Для юридических лиц идентификация в системе предусматривает использование только сертификата открытого ключа либо ID-карты, принадлежащей руководителю или лицу, уполномоченному подписывать обращения.

После отправки обращения в системе можно настроить получение мгновенного онлайн- или SMS-уведомления о том, на какой стадии рассмотрения находится электронное обращение.

Ответы и уведомления на электронные обращения также будут направляться посредством данной системы. По желанию заявителя ответ на электронное обращение, как и прежде, может быть направлен в письменном виде.

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