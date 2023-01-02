Кипрский клуб купил полузащитника БАТЭ за 500 тысяч евро 2.01.2023, 23:09

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Артем Шуманский

Футболист Артем Шуманский отказал российскому «Спартаку».

Воспитанник витебского футбола, 18-летний полузащитник БАТЭ Артем Шуманский будет выступать на Кипре за самый белoрусский клуб острова. Как стало известно «Белсату», игрока хотел купить московский «Спартак«, но Артем выбрал «Арис» из второго по величине города Кипра Лимасола, передает «Белсат».

С различными бонусами БАТЭ может получить за игрока до полумиллиона евро. Сегодня, 3 января, Шуманский подписал контракт на три года с четвертой командой Кипра – «Арисом».

Предыстория контракта

В Борисов Артем Шуманский, воспитанник знаменитого витебского 71-летнего тренера Александра Старовойтова, переехал еще в 2021. Но стабильным игроком основного состава стал только в прошлом сезоне. За БАТЭ Артем сыграл 24 игры, забив четыре мяча, и стал бронзовым призером чемпионата Беларуси и обладателем Суперкубка. Также игрок стал выступать за юношескую и молодежную сборные Беларуси.

После такого успешного сезона спрос на игрока серьезно вырос. Это был один из немногих игроков из чемпионата Беларуси, кто был интересен за рубежом. В итоге на БАТЭ вышел московский «Спартак», но игрок не захотел ехать в страну, находящуюся под санкциями и мировой изоляции.

Клубом владеет белoрус, тренирует его также белoрус

В 2021 году кипрский «Арис» купил белoрусский бизнесмен Владимир Федоров. Информации о том, чем конкретно зарабатывает этот человек в открытых источниках нет. Но первый же год при нем команда вышла в высшую лигу, а на следующий – пробилась во второй отборочный раунд Лиги конференций.

Тренирует «Арис» 34-летний беларус Алексей Шпилевский, который вырос в Германии, где и начал работать тренером. Недолго работал в брестском «Динамо» времен Александра Зайцева, а затем уехал в Казахстан, где с «Кайратом» выиграл местный чемпионат. А за маркетинг в «Арисе» отвечает белoрусский журналист Алексей Дозорцев.

За «Арис» уже второй год играет футболист сборной Беларуси Евгений Яблонский. Он на Кипр переехал также из БАТЭ, подписав до этого провластное письмо. Также за клуб выступает чемпион Беларуси в составе солигорского «Шахтера» Юлиус Секе. А самый известный футболист клуба – россиянин Александр Кокорин, который в 2018 году из-за драки почти год провел в российской тюрьме, а потом уехал в Италию, откуда и перебрался на Кипр.

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