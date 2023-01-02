США собирают широкую антивоенную коалицию 2.01.2023, 23:11

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Заявление Джо Байдена.

В Соединенных Штатах собирают широкую антивоенную коалицию союзников для реагирования на глобальные вызовы. Об этом заявил американский президент Джо Байден, пишет «Апостроф» со ссылкой на Государственный департамент США.

По его словам, единомышленников собирают во время столь серьезных глобальных вызовов.

- В момент серьезных глобальных вызовов - от мировой инфляции, климатического кризиса до жестокой войны России против Украины - мы собираем максимально широкую коалицию партнеров для достижения результатов, - сказал Байден.

Он подчеркнул, что его страна продолжает соблюдать обязательства и работать совместно с союзниками и партнерами.

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