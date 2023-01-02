Украинский офицер записал трогательную колыбельную для новорожденного сына
- 2.01.2023, 23:26
Видеофакт.
Офицер Вооруженных сил Украины Олег Берестовой записал видео с новорожденным сыном, на котором он поет малышу колыбельную о защите украинского неба и «хлопках» для России.
Видео набрало около полумиллиона просмотров в TikTok, сообщает ТСН.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину Олег являлся менеджером ИТ-компании Uklon и занимался развитием перспективных бизнес-направлений. Война изменила в его жизни все. Теперь он в составе воинского подразделения проводит артиллерийскую разведку и занимается рекрутингом в ВСУ.
Во время войны произошло и приятное событие в его жизни – 1 декабря у Олега Берестового родился сын Теодор.
- Благодарю всех воинов, которые дали возможность сыну родиться в Украине. Спасибо любимой жене, что выдержала эти 9 месяцев одна... Спасибо всем, кто помогал мне и моим ребятам. Благодаря вам (без преувеличений), я могу видеть сына, а сын будет меня знать, — написал он тогда в соцсети.
В новогоднюю ночь Олег Берестовой записал трогательную колыбельную для своего малыша с очень оригинальным текстом – на украинском и английском языках.
@berestovy Мої підсумки року: в мене народився син, and ukrainian army on action! #зсу #ukrainian #army #lullaby ♬ оригінальний звук - Oleh Berestovy
«Спи, котику милий, працюють Збройні сили. Небо опалиться дронами, на Росію летять бавовнами», — спел военный.
Во время исполнения колыбельной малыш Теодор мирно спал на деке папиной гитары, бережно застеленной мягким покрывалом.
- Спасибо побратимам за возможность спеть новогоднюю колыбельную сына, — написал он в комментарии к видео.
В комментариях украинцы признаются, что эта колыбельная трогает до слез.