Жданов: Путин изменил основную тактику в войне против Украины 2.01.2023, 23:46

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У РФ явный дефицит высокоточных ракет.

Глава России Путин сменил тактику ведения войны против Украины как в украинском тылу, так и на поле боя. В ситуации дефицита высокоточных ракет, агрессор пытается взять украинцев «измором», изматывая их постоянными атаками.

Такое мнение в эксклюзивном интервью «Обозревателю» высказал украинский военный эксперт Олег Жданов. «Теперь главная цель – не нанести урон, а морально измотать общество», – заявил он.

- Дроны летают всю ночь, а значит, населения всю ночь не спит и находится в бомбоубежищах, а утром на работу. Это же огромное напряжение – там бахнуло, там что-то упало… А если с детьми? Сколько человек так выдержит? Кроме того, по задумке врага, должно быть как можно больше жертв среди гражданского населения, – сказал эксперт.

По его оценкам, теперь эта тактика «измора» может стать основной.

В качестве главной причины Жданов назвал дефицит у России высокоточных ракет. «Я бы не сказал, что ракеты заканчиваются или что их мало, но с ними в России явный дефицит». Таким образом, по его оценкам, агрессор во время атак будет использовать и дроны-камикадзе, и ракеты старого образца.

Сменилась и тактика врага на поле боя, продолжил эксперт. Он готовится к новой наступательной операции.

- Они готовят мобилизованных, они отбирают лучших – по состоянию здоровья, по уровню подготовки. И, конечно, если вести наступление, нужны штурмовые отряды. Судя по количеству людей – 160 человек – это будут усиленные роты, – пояснил он.

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