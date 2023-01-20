Зеленский провел переговоры с президентом ОАЭ 20.01.2023, 1:07

Владимир Зеленский

Что обсуждали.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с эмиром Абу-Даби и президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в четверг, 19 января.

Зеленский заявил, что в ходе разговора выразил удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений Украины с ОАЭ.

«Поблагодарил за поддержку ООН, поддержку гуманитарную и существенную поддержку генераторами. Также обсудили реализацию формулы мира», – добавил президент.

Ранее сообщалось, что за две недели ОАЭ передали Украине 2500 генераторов. Они были распределены в 11 областях и Киеве. Помощь предоставлена в рамках общей программы гуманитарной поддержки от Объединенных Арабских Эмиратов на 100 млн долларов.

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