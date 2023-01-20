Премьер Польши: Германия боится поставок Leopard в Украину, как черт святой воды 20.01.2023, 2:24

Матеуш Моравецкий

19 января Бундестаг не смог проголосовать за поставки танков Leopard Украине.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия боится поставок немецких танков Leopard 2 в Украину, как «черт святой воды».

Об этом сообщает The Guardian.

Моравецкий отметил, что он «умеренно пессимистичен» в отношении того, что Германия даст другим странам разрешение на реэкспорт танков Leopard 2 в Украину.

«Я умеренно скептичен, умеренно пессимистичен, потому что немцы защищаются от этого, как черт защищается от святой воды», — сказал Моравецкий.

19 января Бундестаг не смог проголосовать за поставки танков Leopard Украине. Вопрос поставок Leopard 1 или Leopard 2 рассматривался по инициативе парламентской группы ХДС/ХСС.

Сообщается, что после «жарких дебатов» Бундестаг передал вопрос в Комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения. В ХДС/ХСС призвали к немедленному голосованию, но потерпели неудачу из-за голосования коалиционных фракций, АдГ и Левой партии.

В АдГ заявили, что «войну невозможно выиграть военным путем», а «левые» хотят вернуться к дипломатии.

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