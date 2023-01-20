Борисовчанка в поисках суженого заложила квартиру, чтобы расплатиться с колдуньей из Гомеля 20.01.2023, 3:53

Помог только священник.

Жительница Борисова, пытаясь найти себе мужчину, обратилась за помощью к онлайн-ясновидящей и постепенно не только лишилась всех сбережений, но еще и влезла в кредиты и чуть не потеряла квартиру. Но колдунью-мошенницу удалось задержать. Подробности рассказал официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск».

Жертвой «экстрасенса» стала 52-летняя женщина, которая давно пыталась устроить личную жизнь. Сайты знакомств не помогали, имеющиеся кавалеры были с проблемами. По объявлению в интернете она нашла «ясновидящую» и рассказала ей о своих трудностях. Та пообещала помочь — за плату.

Для начала женщина попросила излечить одного из ухажеров от алкогольной зависимости, второго — еще от какой-то болезни. За это она перечислила колдунье крупную сумму на счет. Затем еще несколько тысяч долларов заплатила за очистку квартиры (в экстрасенсорном смысле) и доставку из Иерусалима посылки с черепом и свечой.

Постепенно «ясновидящая» вошла в полное доверие к борисовчанке, пользуясь тем, что у нее не было родных и друзей. Та делилась с колдуньей всем сокровенным, получала консультации по всем вопросам — опять же за плату.

В какой-то момент деньги у борисовчанки закончились. Но она не остановилась, а стала оформлять кредиты в банках. Когда иссякли и они, то женщина заложила свою квартиру. Суммарно она перевела «ясновидящей» более 30 тысяч рублей.

Прекратить это борисовчанке помог лишь разговор со священником: только тогда она поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в милицию.

Женщине повезло: «колдунья» оказалась не иностранкой, а 28-летней белоруской из Гомеля, матерью троих детей. Она призналась, что давно разместила объявление и зарабатывала таким образом, причем это был ее единственный доход. Более того, летом 2022 года гомельчанку уже осудили за аналогичное мошенничество, но ущерб тогда был намного меньше.

В отношении «колдуньи» возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК). Следователи выясняют, не обманула ли она кого-нибудь еще.

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