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В Воздушных силах ВСУ высказались о летных учениях в Беларуси

  • 20.01.2023, 5:11
В Воздушных силах ВСУ высказались о летных учениях в Беларуси

Имеют политический характер.

Совместные летно-тактические учения России и Беларуси, которые начались 16 января, имеют более политический характер, чем практический.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

«Мы видим на аэродромах Беларуси смешанные экипажи, рядом с российскими самолетами стоят белорусские МиГ-29. Они отрабатывают какое-то боевое слаживание, какие-то там полеты. Показывают единство объединенной армии. Для чего это делают. Это больше политического характера учения, чем они приведут к какому-то слаживанию», - подчеркнул Игнат.

Напомним, ранее стало известно, что в первый день совместных летных учений России и Беларуси на территории РБ не взлетел ни один истребитель или вертолет.

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