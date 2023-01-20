Бойцы ВСУ разгромили штурмовиков армии РФ на восточной окраине Бахмута 1 20.01.2023, 8:08

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Россияне сначала скрылись в частном доме, но потом попали под удар БТР.

В сети опубликовали запись боевых действий на отрезке фронта на крайней западной окраине Бахмута в Донецкой области: через несколько дней этот участок обозначили, какие подконтрольный армии РФ.

Информация обнародована в Telegram-канале Telegram-канал «Supernova+ Война с РФ».

На видео зафиксирована попытка продвижения штурмовиков армии РФ, удары украинской артиллерии и работа БТР М113, который ВСУ получили от союзников.

С помощью разведывательного дрона засекли подразделение россиян, воровавшихся между деревьями и приближавшихся к частной застройке. Похоже, штурмовиков – около полудесятка человек.

Через несколько минут они пробирают в дом, в котором когда-то жили бахмутцы. Сейчас здание имеет пробитую крышу и выбитые окна.

Украинская артиллерия начинает «работать» по базе россиян: первый снаряд упал метров за 300 до здания, а другой попал в упор – взрыв был достаточно ярким.

Следующие кадры – противостояния БТР российским штурмовикам.

Сначала на видео виден БТР, медленно продвигающийся по улице.

Похоже, часть из российского десанта спаслись и начали бить по бронемашине.

В комментариях к видео указано, что бронетранспортер – это БТР М113, который способен защитить от бронебойных шаров, способен перевозить 11 человек десанта и двигается со скоростью 64 км/ч.

ВСУ получили от Нидерландов, а также от других стран-союзников около 500 таких бронетранспортеров.

Волонтерское сообщество DeepState провело геолокацию видео. Установлены координаты точки, где произошли события – 48.6194, 38.0221.

Если пометить эту точку на карте, то становится ясно, что это улица Совхозная на крайней северо-восточной окраине Бахмута.

Согласно онлайн-карте боевых действий указанный участок территории еще 15 января находился в серой зоне. Однако уже с 16 числа обозначена как так, что захвачена армией РФ.

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