Аналитики ISW назвали событие, с которого начнется вторжение в Украину из Беларуси 3 20.01.2023, 8:19

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Атака вполне вероятна.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) не исключают подготовку Россией наступления с Беларуси, однако не в ближайшие недели.

Как говорится в отчете ISW, такое наступление может начаться в конце 2023 года. Сейчас чиновники Кремля продолжают проводить встречи на высоком уровне с белорусским руководством, вероятно, создавая условия для этого.

Новая российская атака с Беларуси в течение ближайших недель, по мнению аналитиков, является менее вероятной, такую атаку в конце 2023 года считают более вероятной.

«Нет наблюдаемых признаков того, что у российских сил в Беларуси есть командные и контрольные структуры, необходимые для нападения на Украину зимой или весной 2023 года, о котором украинцы предупреждали в конце 2022 года. Представляется более вероятным, что российские войска могут создавать условия для нового опасного плана действий по нападению на Украину со стороны Беларуси в конце 2023 года, учитывая недавние сообщения украинской разведки о том, что Россия и Беларусь планируют провести масштабные учения («Запад 2023» и «Союзный щит 2023»), вероятно, в сентябре 2023 года», – акцентируют аналитики.

Таким образом, ISW корректирует свой прогноз, ожидая нападение России на Украину с территории Беларуси в конце 2023 года. Аналитики предупреждают, что это будет «совершенно новый опасный план действий», так как обстоятельства будут иными.

«С одной стороны, Россия завершит ежегодный цикл осеннего призыва 2022 года и будет находиться в цикле весеннего 2023 года, а к осени 2023 года, вполне возможно, завершит один или несколько дополнительных призывов в запас. Отложенный срок может позволить военной промышленности подготовиться достаточно, чтобы обеспечить большую долю необходимых материалов для восстановления вторжение из Беларуси, чем Россия может обеспечить этой зимой», – отмечают аналитики.

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