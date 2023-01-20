Директор ЦРУ тайно посетил Киев и рассказал о планах России

Директор ЦРУ тайно посетил Киев и рассказал о планах России1
- 20.01.2023, 8:31
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Президенту Украины был дан обнадеживающий сигнал.
Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе тайно приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает The Washington Post.
Как отмечают журналисты, американский чиновник поделился с главой украинского государства своими ожиданиями относительно дальнейших военных планов России.
«После встречи Зеленский четко понял, что поддержка Киева со стороны Вашингтона остается сильной, а финансирование в размере 45 миллиардов долларов, принятое Конгрессом в декабре 2022 года, будет продолжаться, по крайней мере, до июля или августа», - пишет WP.