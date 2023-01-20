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ВСУ за несколько минут ликвидировали десятки «вагнеровцев» на окраине Соледара

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  • 20.01.2023, 8:37
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ВСУ за несколько минут ликвидировали десятки «вагнеровцев» на окраине Соледара

На западных подступах к городу вражеский отряд растянулся «змеей» и поплатился.

В сети выложили видео, на котором украинская артиллерия, совместно с отрядом аэроразведки «Скала», уничтожила около двух десятков «вагнеровцев», которые двигались под Соледаром на Донетчине.

На западных подступах к городу вражеский отряд растянулся «змеей» - в этот момент бойцы ВСУ нанесли удар по врагам.

Информация обнародована в Twitter разведывательного батальона «Скала».

Видео состоит из двух частей: в каждой части зафиксирована ликвидация живой силы армии РФ, но в разном количестве.

Первая часть записи – несколько вражеских солдат посреди поля.

По ним мгновенно прилетает украинский снаряд.

После этого камера разведывательного дрона приближает изображение: нужно убедиться, что никто не шевелится.

Второе видео действительно удивляет масштабом поражения живой силы ЧВК «Вагнер».

Сначала в кадр попадает тропа где-то в лесопосадке под Соледаром. По тропинке абсолютно свободно, не опасаясь, «кучно» идут два десятка «вагнеровцев» (ведь именно они воюют за взятие данного населенного пункта). Если присмотреться, то их на видео - около 15 чел.

Следующие кадры – эта же лесопосадка, но с другого ракурса. По тропинке, по которой продвигались наемники, бьет украинская артиллерия.

Где-то на 42 секунде можно заметить вспышки – комментаторы к видео утверждают, что против оккупантов применили кассетный боеприпас.

Напоследок – обязательный контроль результата: камера дрона приближает изображение и видно, как тропинку устилают тела «вагнеровцев».

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