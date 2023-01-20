ВСУ за несколько минут ликвидировали десятки «вагнеровцев» на окраине Соледара 1 20.01.2023, 8:37

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На западных подступах к городу вражеский отряд растянулся «змеей» и поплатился.

В сети выложили видео, на котором украинская артиллерия, совместно с отрядом аэроразведки «Скала», уничтожила около двух десятков «вагнеровцев», которые двигались под Соледаром на Донетчине.

На западных подступах к городу вражеский отряд растянулся «змеей» - в этот момент бойцы ВСУ нанесли удар по врагам.

Информация обнародована в Twitter разведывательного батальона «Скала».

Видео состоит из двух частей: в каждой части зафиксирована ликвидация живой силы армии РФ, но в разном количестве.

Первая часть записи – несколько вражеских солдат посреди поля.

По ним мгновенно прилетает украинский снаряд.

После этого камера разведывательного дрона приближает изображение: нужно убедиться, что никто не шевелится.

Второе видео действительно удивляет масштабом поражения живой силы ЧВК «Вагнер».

Сначала в кадр попадает тропа где-то в лесопосадке под Соледаром. По тропинке абсолютно свободно, не опасаясь, «кучно» идут два десятка «вагнеровцев» (ведь именно они воюют за взятие данного населенного пункта). Если присмотреться, то их на видео - около 15 чел.

Следующие кадры – эта же лесопосадка, но с другого ракурса. По тропинке, по которой продвигались наемники, бьет украинская артиллерия.

Где-то на 42 секунде можно заметить вспышки – комментаторы к видео утверждают, что против оккупантов применили кассетный боеприпас.

Напоследок – обязательный контроль результата: камера дрона приближает изображение и видно, как тропинку устилают тела «вагнеровцев».

Some good news from Soledar🇺🇦



In this video of Skala battalion aerial recon group are the western approaches to Soledar.



Terrorists and occupiers move along the road leisurely one after the other. They came in vain.



Destruction of enemy manpower🥷🏿 pic.twitter.com/j7KH4g6Dgj — Skala Battalion (@SkalaBattalion) January 19, 2023

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