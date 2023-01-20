Боевые вертолеты перебросили к границе Беларуси с Украиной

Боевые вертолеты перебросили к границе Беларуси с Украиной3
- 20.01.2023, 8:49
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Технику разместили на трех аэродромах на юге страны.
Российские и белорусские боевые вертолеты из центральной части Беларуси были переброшены в южную, ближе к границе с Украиной.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на мониторинговые группы.
Журналисты уточнили, что зафиксировано увеличение активности вертолетов Военно-воздушных сил Беларуси и Воздушно-космических сил России, вылетавших с аэродрома «Мачулищи» и в результате улетевших на аэродромы в Брестской области Беларуси. Речь идет об аэродромах «Барановичи», «Осовцы» и «Лунинец».
Так, с аэродрома «Мачулищи» вертолеты взлетали с 08:25 до 10:56 и отправились на:
аэродром «Барановичи». Туда прибыли два вертолета: белорусский Ми-8 и один российский вертолет;
аэродром «Осовцы» – прибыли четыре белорусских вертолета Ми-24;
аэродром «Лунинец» – прибыли 11 российских вертолетов.
В то же время один белорусский вертолет Ми-8 вернулся из Боровцев в Мачулищи.
Напомним, что в Беларуси стартовали совместные с Россией летно-тактические учения. Как сообщал сайт Charter97.org, вчера жители Молодечно и ряда других городов услышали мощный взрыв. У истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва.