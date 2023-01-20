Patriot, Leopard 2 и не только: Украина получит от Запада сотни единиц оружия 5 20.01.2023, 8:54

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фото: rfe/rl

Опубликован полный список.

В сети появился ориентировочный список всего вооружения и техники, которое страны НАТО собираются передать Украине в ближайшее время.

Данный «каталог» опубликовал журналист Роман Цымбалюк.

По его информации, Великобритания намерена дать Киеву 14 танков Challenger 2, 600 ракет Brimstone, 200 БМП/БТР и 30 155-мм САУ AS90.

Канада готова предоставить 200 бронеавтомобилей Senator и батарею ПВО NASAMS.

Польша хочет передать Украине 14 танков Leopard 2, скорее всего модификации А4.

Соединенные Штаты запланировали в пакете помощи 100 БМП Bradley, 100 гусеничных БТР M113, 18 155-мм САУ M109А6, 250 бронеавтомобилей M1117, 138 внедорожников HMMWV, 100 колесных БТР Stryker, боеприпасы GLSDB, 36 105-мм гаубиц, батарею ПВО/ПРО Patriot, 6 батарей ПВО Nasams и 18 РСЗО HIMARS.

От Франции Украине достанется 40 колесных танков AMX-10RC и бронеавтомобили Bastion.

Германия согласилась на 40 БМП Marder, батарею ПВО/ПРО Patriot, 3 батареи ПВО Iris-T и 3 РЛС TRML-4D, а также 2 РЛС TRML-4D.

Дания передаст 19 колесных 155-мм САУ Caesar. Кроме того, в сообществе с Германией и Норвегией Копенгаген выделит 16 155-мм колесных САУ Zuzana-2.

Нидерланды, США и Чехия выделят 120 танков T-72М, а Амстердам отдельно также даст 1 батарея ПВО/ПРО Patriot.

Украина рассчитывает получить от Швеции 50 БМП CV-90 и 12 155-мм колесных САУ Archer, от Италии - 1 батарею ПВО/ПРО SAMP/T, а от Чехии от 26 до 30 152-мм колесных САУ Dana-M2.

Ирландия же предложила 10 155-мм гаубиц FH70 и столько же 22-мм гаубиц Д30.

Впрочем, окончательный список предоставляемого Украине вооружения от партнеров будет известен после проведения заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которое состоится 20 января.

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