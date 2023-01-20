Крым станет «островом»: ВСУ наступают в Запорожской области 1 20.01.2023, 9:02

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Украинская армия способна заблокировать войска РФ и бить их на Керченском мосту.

Украинские военные наступают на Запорожском направлении, сейчас он является ключевым. Однако в ходе этого контрнаступления Крым может стать островом. Об этом в эфире телемарафона заявил народный депутат Украины, секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

РФ пытается подготовиться и накапливает собственные силы.

«Если мы пойдем в наступление и разрезаем войска противника в направлении Мелитополь – Бердянск, то фактически Крым станет островом, который поставляется только через Керченский мост, по которому мы сможем бить», - сказал Костенко.

Он также убежден, что оккупанты не смогут захватить Луганскую и Донецкую области до 1 марта. Подобные заявления могут размещаться, чтобы давить на украинцев. Костенко отметил, что у РФ нет столько сил, которыми можно было бы захватить такую большую территорию.

«Это больше информационная операция, чтобы сковать наши силы, заставить нас маневрировать. У них много месяцев не удается взять Бахмут и Соледар, захват Донецкой области сейчас мало реалистичный», - пояснил эксперт.

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