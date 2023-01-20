«За что 32 рубля?»: таксист выдал белоруске странный чек 20.01.2023, 9:08

1,448

Поездка от станции метро «Уручье» в Минске закончилась неожиданным финалом.

Дарья вышла из метро на станции «Уручье». Взяла такси до улицы Жилуновича. Вызывать не стала: увидела на улице машину со знакомым логотипом на бортах, села туда. Ехать по городу 20 минут, расстояние немногим больше 12—13 км в зависимости от маршрута. Сколько это будет стоить? Девушке пришлось заплатить 36 рублей 50 копеек.

— Он стоял около метро, я подошла, спросила, свободен ли и сколько будет стоить поездка до улицы Жилуновича. Водитель сказал: «Поедем по счетчику», — рассказала корреспонденту Onlíner читательница портала.

Так начинаются все подобные истории, и опытных людей такой ответ таксиста, конечно, насторожит.

Проверяем популярные варианты: даже с коэффициентом поездка по маршруту Дарьи обойдется рублей в 15. Ей же назвали сумму в два раза больше. Автомобиль, для понимания, не премиальный — вполне обыкновенный Ford.

— Когда я попросила чек, водитель сказал, что его нет. Я попросила еще раз, но ответ не изменился. Тогда я сказала, что без чека оплачивать ничего не буду. И водитель согласился его выбить. Он долго что-то набирал и выдал мне вот это, — утверждает девушка.

Она прислала фото.

Чек весьма интересный. Исходя из него, абонирование обошлось пассажирке в 4,49. Еще 32,01 — некая надбавка. Что это за надбавка, как она сформирована — сказать по чеку невозможно, в оплате за километры и время поездки стоят нули.

Девушка расплатилась, получив чек. Но для выяснения обстоятельств все же обратилась в диспетчерскую службу, телефон которой был указан на бортах Ford.

— Я поэтому спокойно и села в машину от борта, потому что понимала, что у этой службы адекватные тарифы. По телефону мне никто ничего не смог объяснить, сказали, что оформили жалобу с указанием всех подробностей, а ее рассмотрение займет 14 дней. Потом со мной свяжутся, — рассказала Дарья.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».