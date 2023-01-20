закрыть
20 января 2023, пятница, 9:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Назарбаев попал в больницу

3
  • 20.01.2023, 9:26
  • 1,146
Назарбаев попал в больницу
Нурсултан Назарбаев

Экс-главе Казахстана готовят к операции на сердце.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев попал в одну из больниц Астаны. Об этом сообщил казахстанский медиа-менеджер Александр Аксютиц в Facebook.

По его информации, Назарбаеву проводят комплексное обследование сердца.

«Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство», — написал Аксюциц.

Информацию подтвердил ряд казахстанских СМИ

«82-летнего Нурсултана Назарбаева поместили в больницу для проведения плановой операции», — говорится в сообщениях.

Больше подробностей пока нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников
Корова в переходе
Корова в переходе Ирина Халип