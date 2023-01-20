Назарбаев попал в больницу

Назарбаев попал в больницу3
- 20.01.2023, 9:26
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Экс-главе Казахстана готовят к операции на сердце.
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев попал в одну из больниц Астаны. Об этом сообщил казахстанский медиа-менеджер Александр Аксютиц в Facebook.
По его информации, Назарбаеву проводят комплексное обследование сердца.
«Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство», — написал Аксюциц.
Информацию подтвердил ряд казахстанских СМИ
«82-летнего Нурсултана Назарбаева поместили в больницу для проведения плановой операции», — говорится в сообщениях.
Больше подробностей пока нет.