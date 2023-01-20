Назарбаев попал в больницу 3 20.01.2023, 9:26

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Нурсултан Назарбаев

Экс-главе Казахстана готовят к операции на сердце.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев попал в одну из больниц Астаны. Об этом сообщил казахстанский медиа-менеджер Александр Аксютиц в Facebook.

По его информации, Назарбаеву проводят комплексное обследование сердца.

«Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство», — написал Аксюциц.

Информацию подтвердил ряд казахстанских СМИ

«82-летнего Нурсултана Назарбаева поместили в больницу для проведения плановой операции», — говорится в сообщениях.

Больше подробностей пока нет.

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