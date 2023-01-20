У задержанного отца белорусских музыкантов в ИВС случился инсульт 1 20.01.2023, 9:58

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Стали известны подробности ареста группы Litesound, представлявшей Беларусь на «Евровидении-2012».

Братьев-музыкантов Дмитрия и Владимира Карякиных задержали в октябре прошлого года вместе с родителями. В заключении у их отца Юрия случился инсульт. Об этом пишет телеграм-канал о белорусской культуре BY_culture со ссылкой на свои источники.

Ранее сообщалось, что задержаны были только музыканты. Выяснилось, что при задержании силовики нашли у семьи совместные фотографии с мирных маршей 2020 года. На всех завели уголовное дело по статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

«В ИВС у Юрия Карякина случился инсульт, сейчас он дома. Другие члены семьи содержатся в СИЗО на Володарского. Предположительно, суд над всеми пройдет в конце января», — сообщил BY_culture.

Напомним, группа Litesound — участники «Евровидения-2012». По сообщениям провластных телеграм-каналов, их задерживал ГУБОПиК при поддержке СОБР.

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