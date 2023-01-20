закрыть
20 января 2023, пятница, 11:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Полковник ВСУ: Лукашенко вступил в войну против Украины, его положение отчаянное

17
  • 20.01.2023, 10:09
  • 13,780
Полковник ВСУ: Лукашенко вступил в войну против Украины, его положение отчаянное
фото: anadolu agency

Жизнь диктатора может оборваться в любой момент.

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник прокомментировал ТСН сложную ситуацию, в которую попал белорусский диктатор Александр Лукашенко в связи с тем, что он фактически ведет войну против Украины.

«Мне кажется, что внутренняя ситуация у Лукашенко невероятно сложная. Он нелегален и нелегитимен со всех точек зрения. Беларусь, по большому счету, находится в состоянии войны против Украины. Тяжелые ракетные удары: последний — в сторону Киева был нанесен с их стороны, а прежде были неоднократные пуски «Искандеров» в сторону Западной Украины, моего родного Львова... Лукашенко отчаянно бьется за свою жизнь?.. Да, он прекрасно осознает, что Путин может убрать его в любой момент. Чем это все закончится, сказать невероятно трудно», — отметил эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников