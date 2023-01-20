Полковник ВСУ: Лукашенко вступил в войну против Украины, его положение отчаянное 17 20.01.2023, 10:09

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фото: anadolu agency

Жизнь диктатора может оборваться в любой момент.

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник прокомментировал ТСН сложную ситуацию, в которую попал белорусский диктатор Александр Лукашенко в связи с тем, что он фактически ведет войну против Украины.

«Мне кажется, что внутренняя ситуация у Лукашенко невероятно сложная. Он нелегален и нелегитимен со всех точек зрения. Беларусь, по большому счету, находится в состоянии войны против Украины. Тяжелые ракетные удары: последний — в сторону Киева был нанесен с их стороны, а прежде были неоднократные пуски «Искандеров» в сторону Западной Украины, моего родного Львова... Лукашенко отчаянно бьется за свою жизнь?.. Да, он прекрасно осознает, что Путин может убрать его в любой момент. Чем это все закончится, сказать невероятно трудно», — отметил эксперт.

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