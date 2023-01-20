ВСУ ударили по штабам армии РФ по всей линии фронта 20.01.2023, 10:50

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иллюстрационное фото

На позициях оккупантов прогремели мощные взрывы.

В течение последних суток воины ВСУ уничтожили четыре склада с боеприпасами российских оккупантов. Также они поразили огнем столько же баз войск РФ, которые те могли использовать как штабы или командные пункты.

Такая «бавовна» посетила захватчиков на восточных и южных направлениях. Об успехах ВСУ в «демилитаризации» врага сообщил Telegram-канал «РИА Мелитополь».

Так, в течение четырех суток защитники Украины «отминусовали» вражеские склады БК в возле Харцызска и в Бахмутском районе на Донетчине, вблизи города Пологи на Запорожье и в Херсонском районе.

В то время как базы российских оккупантов благодаря точным ударам воинов ВСУ горели в Херсонском и Каховском районах Херсонщины, возле Дебальцево на Донетчини, в Беловодском районе Луганщины.

Также «бавовна» была во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Военные еще уточняют, какая вражеская локация была поражена.

По словам спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, на Крещение 19 января бойцы ВСУ «окрестили огнем» оккупантов на юге. В частности, в Олешках, районах Скадовска и Голой Пристани.

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