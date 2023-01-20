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«Сначала мне казалось, что в Беларуси все белорусскоязычные»

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  • 20.01.2023, 10:50
  • 3,706
«Сначала мне казалось, что в Беларуси все белорусскоязычные»

Украинка выучила белорусский язык из-за любви к политзаключенному.

Украинка Дана выучила белорусский язык из-за любви к политзаключенному Никите Слепенку, который находится в колонии в Беларуси, пишет homeldays.org. Администратор культурно-исторического телеграм-канала Rezystans за решеткой с апреля 2022 года. В сентябре за «создание экстремистского формирования и руководство им» его осудили на три года колонии усиленного режима. Девушка ждет его в Украине.

«Белорусский язык сначала был странным для меня, потому что не похож ни на русский, ни на украинский, — рассказывает Дана. — ...Сначала мне казалось, что в Беларуси все белорусскоязычные. А в 2019 году я узнала, что это не так... В 2021 году начались отношения с парнем, который из Беларуси. Выучила белорусский язык где-то месяца за два, чтобы доказать ему, что я чего-то достойна... Я просто смотрела, как пишут другие белорусы в чатах. Разговаривала через переводчик сначала, потом сама. Мой парень научил меня белорусскому языку. Я спрашивала, если какие-то слова были непонятны. Через разговоры выучила... Также читала художественную литературу, какие-то фильмы смотрела».

Украинка говорит, что интерес к белорусскому языку «больше не отпускает». «Иногда кажется, что белорусского языка в моей жизни сейчас даже больше, чем украинского», — признается она.

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