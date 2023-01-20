Три «хромых кобылы» Путина 3 Игорь Эйдман

20.01.2023, 10:59

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Игорь Эйдман

Академик, алкоголик и аферист.

На этой неделе в поставках оружия Украине наметился прорыв. Тяжелая техника, ракеты, артиллерия, вертолеты в большом объеме пойдут из стран проукраинской коалиции: США, Франции, Канады, Германии, Польши, Швеции, Нидерландов и т.д. Явно подготавливается материально-техническая база для масштабного украинского контрнаступления.

Кремль в истерике и отвечает прямыми угрозами применения ядерного оружия. Три коня, вернее хромых кобылы путинского атомного Апокалипсиса: академик Кадыров, алкоголик Медведев и аферист Гундяев.

Они, как по команде, дико ржут, угрожающе фыркают, вращают глазами и бьют копытами - Россия, мол, в случае поражения в войне уничтожит весь мир.

Гундяев: «Всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира». Медведев: «Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной».

Кадыров: «Россия никогда не позволит проиграть в любой борьбе. Мы можем нажать на кнопку - и салам алейкум!».

Разве может «великая Россия, поднявшаяся с колен», проиграть какую-то, пусть и не ядерную войну? Путин же говорит, что российская армия непобедима и ракет Россия производит больше, чем все остальные страны вместе взятые; и, вообще, «нам никто не страшен».

Что-то не так пошло?

Очевидно, эта скоординированная истерика призвана напугать Запад. Российские власти пытаются таким образом сорвать переход военной помощи в новую фазу, в которой Украине передадут современное наступательное оружие.

Однако ничего у них не получится. Они пугают, а западным лидером уже не страшно. Приходит понимание, что отвести угрозу ядерной войны можно только, уничтожив путинский режим.

Игорь Эйдман, t.me

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