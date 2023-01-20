«Написал на сотрудницу в банке жалобу, а теперь у нас семья» 2 20.01.2023, 11:09

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Белорус рассказал о забавной случайности.

Можно годами искать себе пару в Tinder, а можно прийти в банк, поскандалить, написать на сотрудницу жалобу — и завязать с ней романтические отношения. Читатель onliner.by рассказал о случайности, которая круто поменяла его жизнь.

Виталий не склонен искать совпадения там, где их нет. Но встреча с его будущей невестой Лизой удивила даже его самого — парня с аналитическим складом ума и разумной долей скепсиса в характере и отношениях.

Три года назад он пошел в банк оформлять зарплатную карточку. Написал в отделении заявление, девушек не рассматривал. Позже выяснил, что карточку сотрудница оформила не зарплатную, а обычную — деньги со счета не приходили.

— Я разозлился и приехал в банк поскандалить, хотя обычно я вообще не скандальный человек. Какое-то странное стечение обстоятельств, — удивляется парень. — Подхожу к сотруднице с «наездом», и тут мне начинают говорить, что это я не прав, мол, неправильно сформулировал запрос. Слово за слово, я даже стал требовать: дайте мне жалобную книгу! Потом вроде как снова все обсудили — и я ушел. Но не выдержал и уже дома написал электронную жалобу, как последняя сволочь.

Виталий признается: жалоба была неприятная, хотя бы потому, что он сам банковский работник и знал, как расписать претензию так, чтобы банку пришлось давать развернутый ответ, а не отписку.

— Не знаю, что меня так разозлило. Хотелось нагадить, скажем так. Я сам не люблю банки, потому что работаю там более десяти лет, — с улыбкой признается Виталий. — В ответе мне, конечно, тоже намекнули, что я неправильно сформулировал мысль. И я подумал, что не стоит продолжать эту эпопею. А когда остыл, решил извиниться перед той девушкой и пригласил ее на кофе.

— Она вам в банке понравилась? Почему вы решили позвать ее в кафе?

— Вы знаете, это даже совсем не мой типаж, потому что она была светленькая, а мне всегда нравились брюнетки. Мне просто стало стыдно. Я же прекрасно знал, как все это в банке бывает: пришла жалоба — объявят выговор, а потом и премию снимут.

В кафе девушка общалась без негатива, вспоминает Виталий. Нам она по секрету рассказала, что посчитала парня тогда «самовлюбленным уродом», но ей «такие нравятся».

После встречи на кофе у пары завязалось общение в соцсетях.

— И вот там у меня уже стал появляться мужской интерес, особенно когда увидел фото на море, — смеется Виталий. — А так девушки ведь сидят в банке все одинаковые: как рассмотреть ее в этом костюме?

Все складывалось удачно, если бы не одно «но». У Виталия дома живет чихуахуа, а у Лизы всегда была на собак аллергия. Казалось, что это тупик.

— Она с детства хотела кошку или собаку, но не могла завести животных. Чуть ближе контакт — и у нее начинаются слезы, сопли, высыпания. И вот мы встречались так месяц, я даже в гости не мог ее позвать. А потом решили попробовать пересечься во время прогулки с собакой. Она сначала осторожно погладила собаку, потом взяла на руки — и не было никакой аллергии! Это просто удивительное совпадение!

Уже через месяц я привез Лизе ключи от своей квартиры и сказал: «Переезжай».

Помимо всего прочего, оказалось, что ребята оба из одного города — Орши, хотя раньше никогда там не пересекались. В Минске молодые люди открыли совместный бизнес — продают бижутерию, совмещая это с работой в банке (каждый в своем). А в мае ребята планируют пожениться.

— Мы, конечно, очень разные. Она у меня очень характерная и упертая — вот не захотела давать интервью, и никак ее не уговорить! Я более мягкий, первый прихожу мириться. Еще она очень активная, ей все время куда-то надо, а я спокойный, сходил в выходные погулять с собакой и дома сижу — полная противоположность. Но тем не менее мы вместе.

— Вы жалобы больше ни на кого не писали? А то невеста может ревновать!

— Не писал. Только маме Лизы постоянно на нее жалуюсь. А в банках больше не скандалю, — смеется Виталий.

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