«Те, кто пользуется телефоном, в потоке хорошо различимы» 1 20.01.2023, 11:16

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Водители высказались об использовании смартфона за рулем.

Современную жизнь трудно представить без смартфонов, но иногда зависимость от них может выходить за рамки разумного. В экраны «залипают» как пешеходы, так и водители, теряя контроль над ситуацией. О том, допустимо ли пользоваться смартфоном за рулем, abw.by поговорил с читателями.

«Внимание рассеивается, начинаешь «тормозить»

Виталий: «Разговариваю по телефону во время движения исключительно в редких случаях, когда в машине есть пассажиры и нужно срочно ответить на звонок. Но, как правило, это очень короткие беседы в духе «через сколько будешь» или «где ты». Чуть дольше поговорить могу, например, в поездке по трассе, когда спокойно катишься в своей полосе и точно никому не сможешь помешать. В остальное время – только громкая связь. Bluetooth в машине без микрофона, поэтому креплю телефон в держатель и разговариваю.

Что касается других функций вроде мессенджеров или карт, то ими стараюсь пользоваться только на светофорах. Если не «тормозить» во время старта, то ничего предосудительного в этом не вижу. Когда надо что-то написать на ходу, то пользуюсь голосовым набором (именно набором, а не голосовыми сообщениями) или могу попросить набрать супругу, если она рядом.

В целом по себе и по другим водителям наблюдаю, что использование телефона влияет на вождение. Внимание рассеивается, начинаешь «тормозить». Даже поиск какой-то точки в навигаторе отнимает несколько секунд, во время которых на дорогу приходится смотреть скорее боковым зрением. Поэтому, к слову, мне очень не нравится тенденция «оцифровки» салонов новых автомобилей, когда вместо физических кнопок появляются сенсоры и экраны.

Не буду однозначно заявлять, что телефон во время движения – табу. Ведь ситуации бывают разные, иногда это просто вынужденные условия работы в некоторых профессиях. Но по возможности все же лучше от использования смартфона отказываться».

Андрей: «Если на звонок обязательно нужно ответить, пытаюсь или остановиться, или выбрать какой-то более спокойный участок дороги, чтобы никому не мешать. Да и то разговориваю, как правило, коротко. Какие-то переписки в мессенджерах не веду в принципе – это слишком сильно отвлекает от дороги.

Использование смартфона во время движения заметно сказывается на внимании. Водители начинают ехать медленнее, не так быстро могут реагировать на дорожные события. Поэтому телефоном стараюсь пользоваться как можно меньше. Хотя, конечно, в отдельных случаях все же вынужден это делать».

«Те, кто пользуется телефоном, в потоке хорошо различимы»

Алексей: «Мне периодически приходится использовать телефон во время поездок за рулем, хочу я того или нет. Первое время, когда купил машину, даже боялся его в руки брать. Потом приобрел провод для AUX-выхода магнитолы, чтобы слушать музыку. Но помимо музыки он также позволяет и с комфортом говорить во время движения. С тех пор все разговоры веду только так. Телефон стараюсь брать в руки только в тех случаях, когда нужно что-то посмотреть в навигаторе.

Хотя даже навигатор может отвлечь от дороги. У меня уже был неприятный опыт. Я катился на перекрестке на светофоре на маленькой скорости, отвлекся на пару секунд в навигатор и слегка подтолкнул машину перед собой.

Зато могу поделиться и опытом положительным – аудиокниги. Вроде бы могут отвлекать, но если подходить к их прослушиванию с умом, то они, наоборот, приносят пользу. В городе никогда их не слушаю, а вот на трассе – с удовольствием, особенно когда дорога однообразная. На трассе в основном работают руки и глаза, а вот голову надо чем-то занимать. И аудиокниги как раз хорошо в этом помогают, банально не дают заснуть.

Что касается других водителей, то в потоке хорошо различимы те, кто пользуется телефоном. Если человек едет медленно, неуверенно, крутит головой – скорее всего, он как раз едет по навигатору. Если машина гуляет в полосе, двигается медленнее остальных, тормозит поток – наверняка у водителя телефон в руке. Я не против телефонов за рулем: нужно позвонить – значит, нужно. Но громкую связь, AUX или Bluetooth никто не отменял. И чем больше людей начинает это понимать, тем лучше».

Вадим: «Я не использую мобильный телефон во время движения от слова «совсем». Когда-то давно я работал в организации, связанной с безопасностью дорожного движения. И у нас была информация перед глазами, сколько проезжает автомобиль за 1 секунду при скорости 60 км/ч. За это время он преодолевает 25 метров. Что такое 1 секунда? Это время для того, чтобы банально сбросить звонок. В реальности это может занять еще чуть больше времени. Получается, что водитель отвлекается от дороги на 2-3 секунды и проезжает 50-100 метров. Это расстояние способно сыграть роковую роль. Мало ли что будет на дороге – может и яма попасться, и животное за городом резко выскочить.

Если уж и говорить по телефону во время движения, то только по громкой связи. Гарнитуры и наушники я бы тоже не стал использовать. Например, в Испании за их использование вполне можно получить штраф до 300 евро».

Анатолий: «Не имею привычки без лишней надобности пользоваться телефоном за рулем. Навигатором вообще не пользуюсь, слушаю радио – лишь бы играло что-то. Если еду на трассе или где-то в городе по какой-то тихой улице, еще могу поговорить. Но когда движение активное, телефон в руке только мешает – надо ведь как-то и руль крутить, и передачи переключать. Опять же во время движения лишний шум. Мне проще перезвонить потом, когда будет более удобный для этого момент. Короткий звонок по работе еще считают допустимым совершить, а вот просто разговаривать о погоде – это точно может подождать».

Владимир: «Телефоном за рулем периодически пользуюсь, каких-то особых неудобств мне это не приносит. Мы же отвлекаемся на что-то в окне, на экран мультимедийной системы – телефон в этом плане не сильно отличается. Иногда бывает много звонков, на все нужно отвечать. Если я буду каждый раз останавливаться, то могу и полдня на обочине простоять. С громкой связью, конечно, удобнее все это. Пробовал пользоваться наушниками для разговоров – не то, да и собеседники жалуются на качество связи.

Иногда иных вариантов, кроме как поднести телефон к уху, просто нет. Подозреваю, что порой могу мешать другим водителям, когда начинаю ехать медленнее из-за звонка. Но что поделать, такова жизнь. Никто не идеален, надо стараться относиться друг к другу с пониманием».

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