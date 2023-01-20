«Рот был набит стеклом»: рассказы людей, чудом выживших во время удара РФ по Днепру 20.01.2023, 11:22

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Украинцы поделились жуткими историями.

Российская ракета 14 января ударила по жилому дому в Днепре. Она унесла жизни десятков людей. Но в тот день чудом удалось спастись Светлане Галич и ее 86-летнему отцу Владимиру. Светлана находилась в одной из комнат на 6 этаже. После взрыва ее придавили шкафом и женщина начала задыхаться. Об этом она рассказала в эфире телемарафона.

«Это страшное «бух» и все, кругом темно, блики, красное все, кругом темнота и сразу нельзя дышать. Жуткий густой дым и темно, ты не понимаешь, что происходит … Спасло то, что телефон был в руках. Я позвонила сыну и сказала: «Если вы в течении 5-ти минут не приедете, то нас в живых уже не будет», - говорит Светлана.

Женщина смогла встать и хотела открыть входную дверь, но ее заклинило. Она дошла до разбитого окна и начала кричать, моля о помощи.

«В зал вышла, смотрю, там полиция ходит, люди лежат, это страшно. Кричала «спасите, помогите». У меня спросили: «Вы с какого подъезда?», говорю: «Угловой». Мне сказали, что там все разрушено, они зайти не могут», - вспомнила женщина.

Вскоре Светлана услышала за дверью голос своего сына. Он с правоохранителями смогли выбить дверь, но не сразу.

«Когда ты стоишь и слышишь свою мать, которая молит о помощи, а ты никак не можешь открыть эту дверь, это ужасно», - сказал сын Светланы.

86-летний Владимир был в соседней комнате. Он сидел возле большого панорамного окна. В результате взрыва мелкие осколки полетели именно в его сторону. В результате этого у него было порезано все лицо и тело. Медики зашивали даже ухо и голову.

«У него весь рот был забит стеклами. Женя (сын Светланы – ред.) ему вынимал эти стекла», - вспомнила Светлана.

Сам же Владимир хоть и с многочисленными порезами и травмами, не прекращает шутить. Он признался, что даже не пострадал бы, если бы пошел со своей соседкой на танцы.

«Рядом живет женщина и она все время ходит. Она меня приглашает и мы с ней вместе ходим», - сказал Владимир.

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