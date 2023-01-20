Назарбаев перенес операцию на сердце 2 20.01.2023, 11:26

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Появилась информация о состоянии здоровья экс-главы Казахстана.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев успешно перенес операцию на сердце. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

«Угрозы жизни Назарбаева нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя», — написал Укибай.

О том, что Назарбаев находится в больнице, сообщил сайт Charter97.org сообщил сайт Charter97.org со ссылкой на медиаменеджера Казахстана Александра Аксютица. «Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство», — заявил Аксютиц.

Информацию о госпитализации также подтвердили источники многих СМИ в медкругах столицы Казахстана.

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