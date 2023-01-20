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На Мозырском НПЗ случился пожар

  • 20.01.2023, 11:32
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На Мозырском НПЗ случился пожар

Горела установка, построенная российским подрядчиком.

Минувшей ночью спасатели выезжали на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Сообщение о пожаре поступило в 23-41, информирует МЧС Беларуси. Возгорание случилось после «разгерметизации фильтра комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков». Эта новая установка —  она еще не введена в эксплуатацию, на ней еще проводятся пусконаладочные работы, отметили в МЧС.

Пожар ликвидирован, Пострадавших нет. Технологический процесс предприятия не нарушен. Причины пожара устанавливаются.

Ранее госСМИ отмечали, что «строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) — самый масштабный проект в инвестиционном и производственном плане за всю историю предприятия». Стоимость проекта оценивали в $1,4 млрд. Генподрядчиком выступило ООО «Маммут Рус» из РФ.

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