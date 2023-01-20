«Так импортозаместили западные компоненты, что самолеты самоуничтожаются» 1 20.01.2023, 11:46

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Белорусы - о ЧП с российским истребителем МиГ-31К.

Вчера, 19 января, жители Молодечно и ряда других городов услышали мощный взрыв. Позже мониторинговые группы сообщили, что причина - помпаж двигателя российского самолета МиГ-31К.

Читатели сайта Charter97.org отреагировали на ЧП с российским истребителем. Приводим их комментарии:

«Двигатель советского производства до 1990-го года выработал ресурс. Летающий саркофаг».

«Гордость «оркостанского» авиастроения. С такими «монстрами», рашисты надеются выиграть? Запад смотрит и смеется с этой «армии вселенной».

«Все добито до ручек, создано в годы СССР. Продлевают сроки эксплуатации, все стареет. Скоро в воздухе разломятся».

«При каждом взлете воздушная тревога по всей Украине, нагрузка на ВСУ и измотанное войной гражданское население. Иначе как подлостью со стороны белорусского режима это не назовешь. Должно быть наказание».

«Так «успешно» импортозаместили западные компоненты, что сейчас самолеты самоуничтожаются».

«Над Минском ведь тоже во время парада и подготовки к нему много-много раз эти ведра с керосином летали. Зачем?!».

Отметим, что сайт Charter97.org также спросил у украинского военного аналитика Александра Коваленко, будут ли подобные ЧП повторяться.

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