Генерал Ходжес назвал три вида оружия, необходимых для победы Украины 1 20.01.2023, 12:03

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Бен Ходжес

Эти комплексы многое изменят на поле боя.

Украинским вооруженным силам помогут три разновидности вооружений, которые пока не поставляли Киеву западные страны.

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, пишет Newsweek.

Украина получит несомненное преимущество на поле боя, если в будущих пакетах военной помощи окажутся ракеты ATACMS (армейский тактический ракетный комплекс).

По мнению Ходжеса, ATACMS позволили бы Украине многое изменить на поле боя.

«От Одессы до Севастополя по прямой — 300 км, то есть уже сейчас украинцы могли бы добиться того, чтобы Севастополь оказался в невыгодном положении для Черноморского флота РФ», — пояснил Ходжес.

Малогабаритный высокоточный боеприпас GLSDB, по сути, крылатая бомба с радиусом действия 160 км. Это гибрид бомбы GBU-39 и ракетный двигатель M26.

У боеприпаса нет огромной боевой части, однако, как показала война в Украине, точность важнее массы.

Gray Eagle – третье в списке необходимых вооружений для Украины, составленном Беном Ходжесом.

По сравнению с предыдущими версиями беспилотника, ударная дрона Gray Eagle способна дольше находиться в полете и летать на большей высоте.

Благодаря этим беспилотникам Россия не будет успевать ремонтировать Крымский мост, БПЛА также может находить места, откуда ВС РФ наносят ракетные удары по мирному населению.

Напомним, что восьмой «Рамштайн» состоится 20 января. Украина ожидает увеличения поставок тяжелого вооружения от партнеров.

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