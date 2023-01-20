В Беларусь на фоне дефицита вернулись «челноки» 20.01.2023, 12:02

5,750

иллюстрационное фото

На одной поездке можно заработать от $50.

Поездки «на закупы» в Польшу были популярны всегда. Однако теперь выехать за границу может далеко не каждый. В то же время доступность импортных товаров в стране существенно снижается. На этом фоне в Беларусь вернулись «челноки», готовые доставить из Польши почти любой товар, пишет MOST.

Заработок на «польских товарах»

Бизнес по продаже «товаров из Польши» возродился после открытия границ. Чем больше росли цены в Беларуси, тем больше возникал спрос на привоз товаров из Польши, ведь из-за трудностей с получением виз, поехать за границу могут не все. Так, в соцсетях и мессенджерах возникли сотни тематических сообществ, а предприимчивые беларусы стали зарабатывать на привозе товаров.

Для многих «челночный» бизнес стал чуть ли не основным способом заработка. Одним из таких перевозчиков стал Владимир. После выхода на пенсию и долгих безуспешных поисков работы, он решил попробовать подзаработать на такой торговле. Идею подсказал знакомый, он же дал контакты перевозчиков.

— Уже на первой поездке заработал около 40 долларов, хотя на технику заказы не брал. Опытные перевозчики посоветовали купить моторное масло, кофе и бытовую химию. Практически всё продал знакомым, теперь они мои постоянные клиенты.

Пенсионер зарабатывает на одной поездке от 50 до 150 долларов. Стоимость проезда неизменная — 35 евро с человека за место в микроавтобусе. Основной доход приносит перевозка техники, заказы на них Владимир ищет в тематических группах. Кофе, сладости и бытовую химию по-прежнему продает среди знакомых. Перед праздниками популярностью пользовался алкоголь из DutyFree.

Кто и что заказывает из Польши

Ассортимент перевозчиков совершенно разный, некоторые зарабатывают на автозапчастях, молодежь чаще ориентируется на брендовую одежду, однако перевозка техники, по мнению Владимира, наиболее простой и выгодный способ дохода. Правда, оформлять каждый вид техники можно раз в год, например, один ноутбук или один телевизор.

Перед Новым годом за телевизор можно было получить на руки от 50 до 200 долларов. Такие же расценки были на ноутбуки. Бытовая техника, например, кофемашина или микроволновка, приносит меньше заработка — в среднем от 20 до 80 долларов. Сейчас ажиотаж немного спал, также снизились расценки. Теперь за перевозку товаров дают чуть меньше, чем в преддверии праздников.

— В конце года было много заказов, во-первых, впереди праздники – все хотели купить дорогостоящие подарки, во-вторых, конец календарного года и перевозчики используют возможность провести технику, которая еще на них не оформлялась. Правда, в конце года была большая разница курсов валют, в Беларуси доллар рос, а в Польше — падал, если бы не это, мог заработать еще больше, — говорит пенсионер.

Как правило, перевозчики зарабатывают на «ватах» (23% от стоимости товара), отмечает Владимир. В случае продуктов и бытовой химии заработок небольшой, основная прибыль на дорогостоящих покупках. В таком бизнесе есть свои нюансы, некоторые покупатели высчитывают «ваты» и платят фиксированную цену за привоз. Даже при таком раскладе, обе стороны любом случае остаются в плюсе.

Белoрусы — не единственные клиенты челноков

Спрос на товары из Европы есть не только среди белoрусов, некоторые россияне так же обращаются к перевозчикам. Однако не все готовы сотрудничать, причина — стоимость техники и усложнённая логистика.

— Например, попросили привезти холодильник за 5000 евро, конечно, на нем можно хорошо заработать. Здесь много «но» – такую технику надо растаможивать, доплачивать за перевес, а потом еще искать как отправить в Россию. А еще могут возникнуть вопросы от налоговой, мол, откуда такие деньги, — поясняет Владимир.

Сейчас из Польши в Беларусь ввоз товаров ограничивается 31 килограммом и стоимостью не более 1 000 евро. С 1 апреля нормы будут уменьшены — 25 килограмм и 500 евро соответственно. Бизнес станет менее выгодным, полагает пенсионер.

— Скорее всего заработать много не получится. До апреля буду возить дорогостоящую технику, потом перейду на мелкую – она ниже стоимостью и меньше весит. Бросать пока не планирую, все равно негде работать, — рассуждает Владимир.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».