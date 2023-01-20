В лексиконе кремлевской верхушки начало мелькать слово «поражение» 1 Телеграм-канал «Сито Сократа»

20.01.2023, 12:18

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Ситуация на украинской шахматной доске напоминает спертый мат для РФ.

В лексиконе кремлевской верхушки начало мелькать слово «поражение». Пускай сейчас оно звучит в контексте оголтелых выпадов убогого Медведева, бредящего практической реализацией угрозы ядерной эскалации. Но на лицо симптомы каких-то скрытых тектонических сдвигов в сознании правящей клики. Разве может хоть кого-то воодушевлять агрессивное побоище, цели которого вот уже целый год не способны понять даже в самой близкой свите? Да и сам скрытный мнительный и надменный демиург войны перестал удовлетворять запросы вертикали лиц, принимающих решения. Если глубинному народу все еще можно втюхивать конспирологии и мифологемы про «все иде т по плану», то элита укореняется в мысли о сломе всех мало-мальски оптимистических сценариев.

Крайним теневики готовятся сделать сомнительно легитимного президента. Сейчас «обнуление» 2020 года трактуется как ловушка для узурпатора, юридическое основание, чтобы пришить ему ст.278 УК о насильственном захвате власти.

Вождь многие года существует в режиме изоляции от объективной реальности и погружен в теплую ванну отфильтрованной аналитики. Поразительно, но сам Путин – мишень номер один для манипуляций со стороны местного разведывательного сообщества. Он буквально лопается от дезинформации, и в какой-то степени действительно мертв, ведь уже утратил когнитивные способности и стал неадекватным. Возврат неуважаемого и бездарного Герасимова к управлению «СВО» – неестественное решение из сферы невменяемости. Оно указывает на реальный риск использования самых страшных форм ведения войны. От миллионных пехотных баталий в украинских степях до применения запрещенных видов оружия, в том числе и ядерного арсенала. При этом существующая редакция ядерной доктрины России не позволяет даже помышлять об этом применительно к вторжению на территорию Украины.

К тому же есть немало исторических примеров проигрыша ядерных держав. США ушли из Вьетнама, СССР потерпел фиаско в Афганистане, Китай проиграл Вьетнаму в 1979 году, ядерные Индия и Пакистан конвенционно воюют в Кашмире и т.п. Нигде до ядерных пустошей не доходило, хотя назвать многих «китайских бессмертных» или позднего Брежнева вполне вменяемыми трудно. Никакой экзистенциальной угрозы России нет, тем более размещение ЗРПК «Панцирь С1» на здании Минобороны в Москве, а ЗРК «С-400» на «Лосином острове» демонстрирует усиление ПВО до зубов. Так что даже атаки украинских БПЛА вроде как не особый повод бряцать ядерной дубиной. А захват Крыма и других временно оккупированных территорий Украины – самая крупная ошибка Путина. Чем быстрее она будет исправлена, тем лучше и дешевле для страны. Стоит ли зацикливаться на небольших участках территории, когда рушится система управляемости страной, ресурсные богатства за бесценок уплывают неблагодарным азиатам, а международная изоляция усугубляется с каждым дне м?

На что надеяться, если даже лидеры из списка дружественных стран шлют Москве сигналы остановиться, пока все не стало совсем плохо. Президент Сербии Вучич заявил, что не поддерживает российское вторжение на территорию Украины, а все оккупированные территории считает украинскими. Белград готовится оказать Киеву гуманитарную помощь. Иран также подче ркнуто дистанцировался от идеи пересмотра международно признанных границ Украины, выступил против войны и массового насильственного переселения людей. Китай в свою очередь доволен обвальным ослаблением России и проявляет интерес к украинской формуле мира.

В Грузии и Молдове зреют настроения реализовать азербайджанский сценарий ликвидации сепаратистских образований. Там понимают отсутствие у РФ военного ресурса для каких бы то ни было поползновений с целью защиты своих марионеток.

Вдобавок новые пакеты военной помощи Украине накладываются на отсутствие четких мотивов у мобилизованных из запасной армии идти на верную смерть и погибать за чужую ошибку. Ситуация на украинской шахматной доске напоминает спертый мат в многоходовке Путина.

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